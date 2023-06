Actie tegen ‘uithalers’ leidt drie keer tot aanhoudingen

Al enige tijd hielden politie en Douane een schip in de gaten dat aangemeerd lag in de haven van Vlissingen. Na eerdere verijdelde illegale pogingen om het schip te betreden, hield de politie er rekening mee dat er opnieuw personen zouden proberen om illegaal aan boord te gaan. Dat leidde in de afgelopen week al twee keer tot aanhoudingen toen zogenaamde ‘uithalers’ het schip in de nacht benaderden. Van vrijdag 23 op zaterdag 24 juni was het opnieuw raak. Drie mannen klommen over het hek van het havengebied en benaderden het schip. Politie, Douane en KMar controleerde het drietal en hun auto. Daarbij werden lege sporttassen, mobiele telefoons en portofoons aangetroffen. De verdachten zijn aangehouden en ingesloten. Zij worden dinsdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. In totaal werden afgelopen week negen verdachten aangehouden. Het schip waarop ze het hadden gemunt, is inmiddels vertrokken uit de haven van Vlissingen nadat het zeer zorgvuldig doorzocht werd door de Douane. Daarbij werd geen drugs aangetroffen.