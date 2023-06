Politie onderzoekt ramkraak in Bavel

De eigenaar van de zaak werd vannacht door de alarmcentrale in kennis gesteld. Ter plaatse zag de opticien dat door de ramkraak een enorme ravage in zijn winkel was ontstaan. De bandensporen stonden vijf meter de winkel in.



Onderzoek

De politie onderzoekt ter plaatse de sporen. Ook is een aangifte van de gedupeerde eigenaar opgenomen. Rechercheurs gaan op zoek naar camerabeelden en stellen een buurtonderzoek in. Getuigen van de inbraak kunnen contact opnemen met de politie in Breda via 0900-8844 vermeld het zaaknummer 2023160458. Anoniem tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Auto aangetroffen

De auto die gebruikt is bij de ramkraak is vanmorgen omstreeks 09.00 uur met schade aangetroffen op de Woestenbergsegweg. Het voertuig is vierkant getakeld en wordt op sporen onderzocht.