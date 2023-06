Vrouw aangehouden na steekincident

De politie kreeg zondag 25 juni 2023 omstreeks 17.45 uur een melding van huiselijk geweld in een woning aan de Borneostraat. Agenten hoorden ter plaatse dat tijdens een ruzie een man met een mes gestoken was, maar dat hij zelf al met de auto onderweg was naar het ziekenhuis. Het slachtoffer werd daar door de politie met een steekwond op de parkeerplaats aangetroffen. Hij werd in het ziekenhuis behandeld. Tijdens het onderzoek is een 24-jarige vrouw als verdachte aangehouden. Het zou gaan om de ex vriendin van het slachtoffer. Zij raakte bij het tumult ook gewond. De recherche stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van het steekincident.