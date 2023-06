Man (34) overleden na schietincident Maarheeze

Zondagmiddag rond 16.00 uur ontvingen we meerdere meldingen dat er op het woonwagenkamp aan de Vinnen geschoten werd. Ondanks de inzet van meerdere hulpdiensten die binnen enkele minuten al ter plaatse waren, kon het 34-jarige slachtoffer op het kamp niet meer gered worden. Collega’s troffen een tweede gewonde man (38) aan het einde van de straat aan. Hij raakte gewond aan zijn bovenbeen. De man uit Waalre werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De verdachte werd door politieagenten op het woonwagenkamp aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek en zal later worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een conflict tussen de mannen zou vermoedelijk de aanleiding van de schietpartij zijn.

Onderzoek

De politie startte direct een onderzoek naar de achtergronden en de toedracht van de schietpartij. Een plaats delict werd gemaakt en rechercheurs en forensische opsporing hebben tot zondagavond laat onderzoek gedaan.

Het onderzoek gaat uiteraard komende tijd verder. Naast de uitvoerige gesprekken die gevoerd worden met de verdachte, het slachtoffer en andere betrokkenen worden er op allerlei andere manieren informatie verzameld en geanalyseerd. Het onderzoeksteam krijgt zo een compleet beeld van wat er zich precies allemaal heeft afgespeeld. Het slachtoffer in het ziekenhuis mag vandaag naar huis. De recherche zal later vandaag uitgebreid in gesprek met hem gaan.

Weet u meer?

Heeft u zondagmiddag rond 16.00 uur iets gezien of gehoord en hebben we nog niet met u gesproken? Laat het ons dan weten via 0900-8844. Of heeft u andere belangrijke informatie voor de recherche? We horen het graag! Alle informatie is welkom.