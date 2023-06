Vrouw (60) zwaargewond bij steekincident Helmond

Een langlopend conflict tussen beiden escaleerden zondagmiddag rond 14.15 uur. De ruzie mondde uit in het steekincident waarbij de 60-jarige vrouw in haar bovenlichaam werd gestoken. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verblijft daar nog steeds voor verdere behandeling. De verdachte werd in zijn woning in het appartementencomplex aangehouden. Hij zit nog altijd vast voor verder onderzoek.

Onderzoek

De recherche in Helmond is druk bezig met het onderzoek. Forensisch onderzoek zal vandaag in de woning plaatsvinden. Ook wordt er uitgebreid gesproken met het slachtoffer en de verdachte. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord in het appartementencomplex aan de Trompstraat rond genoemd tijdstip? Bel dan met 0900-8844. Anoniem kan uiteraard ook via 0800-7000.