NVWA en politie extra alert op illegale slacht: meld misstanden

We zijn in deze periode extra alert op illegale slachtingen buiten een erkend slachthuis. Bij een vastgestelde overtreding volgen strenge maatregelen. Heeft u zaken opgemerkt of informatie over een mogelijke illegale slachting? Vermoedt u dat er een weidedier is gestolen? Dan kunt u dit (desgewenst anoniem) melden bij de NVWA via 0900-03 88 of via de website. U kunt ook bellen met 144.

Meer informatie leest u in het persbericht van het NVWA. Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.