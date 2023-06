Getuigen gezocht van dodelijk schietincident Den Haag

Het slachtoffer reed in een lichtblauwe Renault Twingo in de Wenckebachstraat, vlak bij de kruising met de Noordpolderkade, toen hij van dichtbij werd neergeschoten. Dit gebeurde door vermoedelijk twee personen die op een motor reden en die er daarna snel vandoor gingen. Hulpdiensten waren binnen enkele minuten ter plaatse, maar reanimatie mocht niet meer baten.

De politie is dringend op zoek naar mensen die mogelijk meer weten over dit schietincident. Hebt u bijvoorbeeld camerabeelden gemaakt of zijn er camerabeelden opgenomen door bijvoorbeeld uw videodeurbel rond het tijdstip van het schietincident? Dan kan de politie uw hulp goed gebruiken.

In het programma is er aandacht voor de volgende zaken:

Laatste uitzending seizoen

De uitzending van Opsporing Verzocht begint om 21.05 uur, op NPO2. Het programma wordt herhaald op woensdag 28 juni, om 13.20 uur op NPO2. Dit was de laatste uitzending van het seizoen. Opsporing Verzocht is weer te zien vanaf dinsdag 29 augustus, om 20.30 uur op NPO2.