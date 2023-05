Politie zoekt getuigen na dodelijk steekincident Donauweg

Beelden

De politie heeft inmiddels een team gevormd dat onder leiding van de officier van justitie nader onderzoek doet naar de aanleiding voor en de exacte toedracht van het steekincident. Om tot een compleet beeld te komen wat zich precies heeft afgespeeld op het festivalterrein is het onderzoeksteam op zoek naar getuigen en beelden. Heeft u iets gezien, of beelden (van wat er aan het incident vooraf is gegaan)? Deel deze dan met ons via het tipformulier. Heeft u informatie die bij kan dragen aan het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.