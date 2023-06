Samen criminaliteit aanpakken in de Week tegen Ondermijning

Preventieve acties

In de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Ermelo stonden drugscontainers. De bezoekers kregen uitleg over de herkenning en gevaren van ondermijning op de gebieden van cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs.

Hoe nu verder?

Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst en voorzitter van de districtelijke regiegroep ondermijning namens de 22 gemeenten: “Als gemeenten, politie, OM, RIEC, omgevingsdiensten, Belastingdienst, provincie Gelderland, UWV, RDW, douane, Arbeidsinspectie, marechaussee en KMAR hebben we samen met onze partners laten zien dat wij als overheid optreden tegen ondernemende criminaliteit. Ondermijning staat hoog op de agenda en we doen er alles aan criminaliteit tegen te gaan.

Het is belangrijk voor inwoners en ondernemers om dat te weten en hoe zij hieraan ook zelf een bijdrage kunnen leveren door oplettend te zijn en verdachte situaties te melden. In Bronckhorst organiseerden we vorige week daarom onder andere ook een escape room voor middelbare scholieren op een school in Vorden. Het is onze prioriteit te blijven inzetten op bewustwording, het versterken van de weerbaarheid en de gezamenlijke aanpak met de verschillende partijen van deze criminaliteit. We hebben in de afgelopen week gezien dat dat veel oplevert!”

Larissa Huijmans, plaatsvervangend districtschef politie Noord- en Oost-Gelderland: “De afgelopen week was een mooi voorbeeld van hoe wij als één overheid optreden tegen ondermijnende praktijken. We hebben ook laten zien dat samenwerking echt loont. Niet alleen onze samenwerking met alle partners, maar ook de samenwerking die we met burgers hebben. Wij willen hen nogmaals meegeven dat het echt loont om informatie met ons te delen. Ook als men denkt dat het iets kleins is. Die informatie kan juist zo bepaald zijn voor onze onderzoeken. Ondermijning is niet altijd zichtbaar. Juist door deze weken met elkaar te organiseren hopen we de signalen nog zichtbaarder te maken én de meldingsbereidheid te vergroten. Het is des te belangrijkers dat mensen zich bewust zijn wat ondermijnende criminaliteit is en hoe je dit kunt herkennen. Hier is de afgelopen week ook extra op geïnvesteerd.”