Politie onderzoekt meerdere straatroven met minderjarige verdachten

Op maandagmiddag rond 14:30 uur fietst een 13-jarige jongen uit Lelystad vanuit het centrum richting het Hanzepark als hij een groepje van zes of zeven jongens uit de speeltuin van het Hanzepark naar hem toe ziet rennen. Met geweld pakken zij zijn rugtas af en gaan ervandoor.

Diezelfde middag fietst een 15-jarige jongen uit Lelystad rond 17:30 uur op zijn elektrische fiets op de Schouw 24 als hij een groep jongens ziet staan. Ze proberen zijn fiets te stelen, maar het slachtoffer weet uiteindelijk te ontkomen.

In de avond rond 19:00 uur wordt op de Botter een 13-jarige jongen door een groepje jongens beroofd van zijn waardevolle spullen. De politie is direct in de omgeving gestart met zoeken naar de daders.

Even later komt bij de politie de melding binnen van onrust door een groep jongens bij de coffeeshop in het centrum. Als de politie daar ter plaatse is en de jongens aanspreekt, wordt één van de jongens herkent. De groep is aangehouden. Twee jongens worden verdacht van de straatroof in het Hanzepark, de andere twee worden verdacht van de twee andere incidenten die dag.

Oproep getuigen

De politie heeft al met verschillende getuigen gesproken over de straatroven, maar komt ook graag in contact met andere mensen die iets hebben gezien en/of hebben gehoord. Heeft u tips? Of misschien videobeelden? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000. Camerabeelden kunt u direct toesturen via onderstaand tipformulier.