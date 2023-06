Politie zet stroomstootwapen in bij achtervolging na poging woninginbraak Leemwierde

In die zondagnacht komt rond 03:00 uur bij de meldkamer een melding binnen van een woninginbraak aan de Leemwierde in Almere. De melder geeft aan gestommel te horen bij de onderburen, die op vakantie zijn. De melder ziet daarna twee personen er vandoor gaan en geeft het signalement van die twee personen. Direct gaat de politie ter plaatse. Eenmaal daar ziet een agent twee personen vanaf de achterzijde van de woning wegrennen. De agent zet de achtervolging in, maar raakt de verdachten kwijt. Wel treft hij een koevoet aan op de vluchtroute.

Politie zet achtervolging in

Vervolgens zien andere politieagenten bij de Kornwierde twee personen rennen die voldoen aan het signalement. Een van de twee agenten zet de achtervolging te voet in. Als de twee verdachten uit elkaar gaan, volgt de agent nog één van de twee. Tijdens de achtervolging roept de agent meermaals dat de verdachte moet stoppen. Dat doet hij niet, waarop het stroomstootwapen wordt ingezet. De 16-jarige jongen wordt uiteindelijk gestopt en aangehouden. Vervolgens worden na een zoektocht ook twee andere personen aangehouden die gevonden worden in de struiken op de Langshof.

Drie personen blijken niet de verdachten te zijn

Na onderzoek en het opvragen van camerabeelden blijken de drie aangehouden personen niet de verdachten te zijn van de poging woninginbraak. De drie personen zijn daarop heengezonden. De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien rond het tijdstip van de poging woninginbraak of die tips hebben. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.

Letsel opgelopen

De jongen is door gebruik van het stroomstootwapen tijdens de achtervolging gevallen en heeft daardoor verwondingen opgelopen waarvoor hij behandeld is in het ziekenhuis. Ook heeft hij schade aan zijn persoonlijke spullen. De herstelschade worden vergoed door de politie.

Inzet van het stroomstootwapen

Alleen wanneer er geen andere mogelijkheid is, past de politie geweld toe. Daarbij is het uitgangspunt om het minst ingrijpende geweldsmiddel te gebruiken en niet meer geweld te gebruiken dan nodig is. Bij dit optreden op zondag 25 juni gaf de persoon meerdere keren geen gehoor aan de vordering waardoor de politieagent zich genoodzaakt voelde om op te treden. Of het gebruikte geweld juist en proportioneel was, wordt na ieder geweldsinzet geëvalueerd. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de toedracht en naar de inzet van het stroomstootwapen.