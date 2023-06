Ontwikkeling in 10 jaar oude woningoverval Luttelgeest

Rond 22.30 uur avond zit de bewoner beneden op de bank televisie te kijken. Zijn vrouw hoort ineens gerommel en besluit te gaan kijken. Maar voordat ze het door heeft wordt ze op de grond gegooid. Er komt een man de woonkamer binnen en die slaat direct in op de destijds 62-jarige bewoner. Hij bedreigt vervolgens de bewoner en zijn vrouw en eist geld. En om kracht bij te zetten wordt er zelfs geschoten. Ook worden de handen en voeten van de slachtoffers vastgebonden. Hierbij zijn mogelijk nog twee andere daders bij betrokken. Hierna gaan de verdachten er met een geldbedrag vandoor. Het is onbekend in welke richting en op welke manier.

Wanneer de overvallers de woning hebben verlaten weten de man en vrouw zich te bevrijden en de politie te bellen. Er is ook vrij snel een ambulance ter plaatse. De man werd overgebracht ter controle naar het ziekenhuis.

Signalement verdachte die man mishandeld

Man

Tussen 20 en 30 jaar oud

Ongeveer 1.80 a .190 lang

Strakke zwarte kleding

Bivakmuts

Er is geen signalement van de mogelijk andere overvallers.

Nieuwe informatie in onderzoek

De recherche is na de woningoverval een onderzoek gestart. Helaas is er tot op heden nooit een verdachte aangehouden. Nu bijna 10 jaar later zijn er ontwikkelingen in het onderzoek. Er is nieuwe informatie binnengekomen waarmee de recherche verder kan. Wat dit precies is, daar kan de recherche op dit moment vanwege tactische redenen niets over melden.



Voor het onderzoek is het ontzettend belangrijk om in contact te komen met mensen die meer informatie hebben over deze woningoverval. Weet u meer en heeft u dit niet gedeeld met de recherche. Doe dit dan alsnog. Het is nooit te laat om te praten.

Bel gratis de Opsporingstiplijn van de politie 0800-6070. Of gebruik het formulier op www.politie.nl om uw tip bij de politie te melden. Als u uw naam liever niet wilt zeggen, meld uw informatie dan anoniem. Bel gratis 0800-7000 of gebruik het online formulier van Meld Misdaad Anoniem.

Vragen

Weet u wie er achter de overval zit?

Heeft u informatie wat kan helpen bij het onderzoek?

Heeft u destijds iets gehoord over de overval?

Heeft u enig idee waarom de overvallers juist dit adres hebben gekozen?