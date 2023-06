Getuigen gezocht van overval op juwelier Haarlem

Rond 14.20 uur kreeg de politie melding van de overval op de Haarlemse juwelier. Kort daarvoor kwam de man binnen en bedreigde de aanwezige medewerker met een vuurwapengelijkend voorwerp. Op het moment van binnenkomen waren er geen andere personen in de winkel. De overvaller heeft vervolgens de vitrine leeggehaald. Bij het leeghalen, kwam een persoon de winkel binnen die getuige was van het voorval. Hierna is de man via de Turfsteeg in noordelijke richting gevlucht. De politie werd gealarmeerd en startte direct een onderzoek. Na een zoekslag in de omgeving werd de verdachte niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

Droeg een donkerblauwe New York Yankees pet

Droeg lichtgrijze bovenkleding

Droeg een donkerkleurige broek

Droeg witte schoenen met grijze accenten

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u getuige zijn geweest van de overval aan de Kleine Houtstraat of heeft u iets verdachts gezien, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams, uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.

2023135508