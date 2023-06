Drie minderjarige straatrovers aangehouden

Het drietal kwam in beeld nadat, in de directe omgeving van een middelbare school in Barendrecht, minderjarigen (14- en 15- jarigen) met woorden werden bedreigd en beroofd van hun mobiele telefoon. Ook werd een bankpas buitgemaakt waarmee, zoals later bleek, kleine bedragen zijn gepind.



Aanhouding

Agenten van het basisteam Oude Maas stelden in opdracht van de Officier van Justitie een nader onderzoek in dat vanmorgen leidde tot de aanhouding van een 14-jarige jongen uit Barendrecht en een 14- en 15-jarige uit Rotterdam.



Doorzoeking

Aansluitend zijn de woningen van de drie verdachten zijn doorzocht en daar zijn een aantal gestolen goederen aangetroffen. De verdachten zijn ingesloten voor nader verhoor.



De ouders van de verdachten zijn van alles in kennis gesteld.