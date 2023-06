Twee aanhoudingen in Tilburgse moordzaak

Dinsdagochtend 27 juni werden twee verdachten in de zaak aangehouden. Een 37-jarige man werd in de Penitentiaire Inrichting in Veenhuizen aangehouden, de tweede verdachte, een man van 32 jaar, in Tilburg. Zowel in de PI als op de andere locatie is door de politie een doorzoeking gedaan. De twee mannen zijn ingesloten en zitten in beperkingen.