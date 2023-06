Politie onderzoekt dodelijk verkeersongeval Geleen

De vrouw fietste over de Kerenshofweg op het moment dat een ambulance vanuit de afrit van de A76 de weg kruiste. De Forensische Opsporing Verkeer en rechercheurs van de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) onderzoeken wat er precies is gebeurd.

De weg is enige tijd afgesloten geweest in verband met het onderzoek. De ambulance was op het moment van de aanrijding niet op weg van of naar een melding. Behalve de chauffeur was er niemand in de ambulance aanwezig.