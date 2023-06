Politie zoekt getuigen autobrand Huizen

In de vroege ochtend van dinsdag 27 juni kreeg de politie rond 04:00 een melding van een autobrand. De auto stond geparkeerd aan de Eeshof in Huizen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de brand te blussen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand en sluit brandstichting niet uit.

Oproep getuigen

Heb jij iets gezien of gehoord rond het tijdstip van de brand? Of heb je misschien camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.