Zwaargewonde man aangetroffen in Arnhem, politie zoekt getuigen

Rond 02.45 uur kreeg de politie een melding over de zwaargewonde man. Het is nog onduidelijk wat er precies met de man is gebeurd. Ook is de identiteit van het slachtoffer nog onbekend. De politie probeer te achterhalen wat er met het slachtoffer is gebeurd en wie hij is.

Heeft u meer informatie?

De politie kan uw hulp goed gebruiken. Weet u wie het slachtoffer is? Was u afgelopen nacht tussen 02.00 uur en 02.45 uur op het Stationsplein-West en heeft u iets opvallends gezien of gehoord? Of woont u daar in de omgeving en heeft u camerabeelden waar mogelijk iets op staat? Dan komen we graag met u in contact. Contact opnemen kan via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Via dit formulier kunt u ook camerabeelden delen.

202328941 AC