Controle in garageboxen levert bijzondere vondsten op

Resultaten

In totaal werden rond de zestig garageboxen gecontroleerd. Er werden diverse strafrechtelijke zaken aangetroffen, zoals een hennepkwekerij, hennepgerelateerde goederen, een gestolen fiets, een boottrailer die vermoedelijk van diefstal afkomstig is en motoronderdelen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. De goederen zijn door de politie in beslag genomen.

Doel van de integrale controle

De afgelopen jaren worden bij controles van opslagruimtes regelmatig verboden gevaarlijke goederen aangetroffen, zoals explosieven, vuurwapens en/of grondstoffen voor (de productie van) drugs. Met een preventieve integrale controle wordt meer inzicht verkregen in waar de garageboxen voor gebruikt worden en probeert de politie en haar partners ondermijning tegen te gaan.

Geef signalen van ondermijning door

Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in uw woonomgeving. De strijd tegen ondermijning is dus een gezamenlijke inspanning van onder meer politie, gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties. Maar ook u kunt iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Houd uw buurt veilig en meld dit dan bij uw wijkagent. Bij spoed belt u naar 112. Geen spoed? Bel dan naar 0900-8844. Anoniem blijven kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of digitaal via: www.meldmisdaadanoniem.nl of onderstaand tipformulier.