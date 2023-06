Getuigen gezocht: jongen bestolen van smartphone in Muntpark

Het slachtoffer, een 15-jarige jongen uit Zwaag, fietste door het Muntpark, op het pad langs de vijver aan de kant van het industrieterrein, toen hij op een groepje andere jongens stuitte. Rond 20.15 uur vroeg een van de jongens uit die groep wat het slachtoffer bij zich had. Toen hij antwoordde dat hij een smartphone bij zich had, moest hij die laten zien en werd het toestel met enig geweld uit zijn handen getrokken. Het slachtoffer is daarna snel vertrokken en werd nog kort achtervolgd door het groepje. Hij heeft zijn fiets daarbij achtergelaten en die bleek later ook verdwenen te zijn

Signalement verdachte

De recherche onderzoekt deze beroving en zoekt mensen die iets gezien hebben van de beroving zelf, of andere informatie hebben.

Zijn signalement:

Jongen

Licht getinte huidskleur

Krullen haar

Naar schatting een jaar of 15

Ongeveer 1.70 meter

Slank postuur

Zwarte jas met rood logo

Informatie delen

Kunt u de recherche verder helpen? Neem telefonisch contact op met 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Vergeet hierbij niet het zaaksnummer te vermelden: 2023136642. Anoniem melding doen? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl.