Mishandeling en beroving festival Leeghwaterpark

De 16-jarige jongen was vrijdagavond in het Leeghwaterpark, waar op dat moment een festival werd gehouden. Op het festivalterrein werd hij aangesproken door twee jongens die hem dwongen mee te lopen naar het nabijgelegen skatepark. De groep jongeren dat zich om de 16-jarige jongen verzamelde groeide ondertussen uit van twee naar ongeveer twintig jongens en meisjes.

Bij het skatepark kreeg de 16-jarige jongen rond 20.45 uur een klap op zijn achterhoofd van de jongen die hem op het festivalterrein aansprak. Er ontstond een mishandeling waar meerdere jongeren zich schuldig aan maakten. Tijdens de mishandeling werden de schoenen van de 16-jarige samen met andere eigendommen weggenomen. Na deze diefstal vertrokken de geweldplegers en kon het slachtoffer hulp inschakelen.

We doen onderzoek naar de mishandeling en diefstal. Van verschillende personen ontvingen wij informatie. Op dit moment zijn wij specifiek op zoek naar beelden van het incident en mensen die het incident hebben gezien en die ons kunnen vertellen wat er gebeurd is en wie wat heeft gedaan. Filmpjes en tips kunnen aangeleverd worden via onderstaand tipformulier, of via 0900-8844 en anoniem via 0800-7000.

2023133209