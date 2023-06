Politie zoekt getuigen van explosie bij woning Plantage

Toen de brandweer bij Plantage aankwam was er veel rook in de woning aanwezig, maar was er geen sprake van brand. Tijdens het incident waren geen mensen in de bewuste woning aanwezig. De woning wordt momenteel niet bewoond.

Er is schade aan de voordeur van de woning ontstaan. De schade is vermoedelijk veroorzaakt door een explosief die aan de voordeur bevestigd was.

De politie is op zoek naar de verantwoordelijke of verantwoordelijken van deze explosie. Heeft u iets verdachts gezien of relevante beelden in de buurt van de Plantage rond het moment van de explosie? Deel uw informatie met de politie via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2023136575