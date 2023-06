Recherche zoekt dringend informatie en getuigen van laffe mishandelingen in Hoorn

Hoorn - De recherche van Hoorn zoekt informatie en getuigen van twee mishandelingen tijdens de Hoornse stadsfeesten in het weekeinde van 9, 10 en 11 juni. In de nacht van zaterdag op zondag zijn in de Geldersesteeg twee mannen mishandeld door een jongeman. In diezelfde nacht was er ook een soortgelijk incident op het Kerkplein. Twee West-Friese vrienden van 18 jaar liepen die nacht (tussen 00.35 en 00.50 uur) op de Geldersesteeg toen ze uit het niets werden geslagen door een jongeman. Een van de jongens raakte door deze mishandeling zelfs enige tijd buiten westen. Op het Kerkplein werd tussen de dezelfde tijdstippen een 26-jarige Hoornaar uit het niets op zijn gezicht geslagen. Hij kwam ten val en kreeg en terwijl hij op de grond lag ook nog een aantal klappen. De verdachte stopte pas toen omstanders er tussen sprongen. Het 26-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en alle slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld.