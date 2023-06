Twee overvalpogingen op tankshops door vermoedelijk dezelfde dader

Getuigen gezocht

De recherche heeft de overvalpogingen in onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben wat met deze zaken te maken kan hebben. Maar de recherche komt ook graag in contact met de taxichauffeur die met het slachtoffer van de Anthony Fokkerweg contact heeft gehad. Heeft u informatie? Of bent u de taxichauffeur? Bel dan met de politie via 0900-8844. Vermeld daarbij onderstaand registratienummer 2023144400 of 2023144415. Liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.