Politie zoekt getuigen van overval Transvaalstraat Dordrecht

De overvallers gingen er vandoor met onbekende buit. Op de Christiaan de Westraat zat een man in een grijze auto te wachten. Net voordat de overvallers wilde instappen hebben ze ook geprobeerd een vrouw te beroven van haar mobieltje. Dit lukte niet en de vrouw bleef gelukkig ongedeerd.



Er zijn sporen veiliggesteld en er is gesproken met getuigen. Helaas is er nog geen goed signalement te geven. Maar wat we wel weten is dat de getinte mannen beide een gele tas bij zich hadden van een supermarkt, vermoedelijk van de Jumbo.



Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen. Wie heeft er iets gezien tussen 15.00 en 16.00 uur. Heeft u camera of deurbelbeelden? Laat het ons weten via onderstaande mogelijkheden.