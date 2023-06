Grote drugsvondst in woningen, twee personen aangehouden

De recherche is een onderzoek gestart nadat er informatie was dat er vanuit de woningen drugshandel zou plaatsvinden. Dinsdagavond rond 18.30 uur zijn agenten de twee woningen in de Pastoor van Dunstraat binnengestapt. In de woningen zijn grote hoeveelheden drugs gevonden en in beslag genomen. Verder zijn een auto, contant geld en goederen voor de productie van drugs in beslag genomen.