Politie vindt ruim 200 lachgastanks in garagebox

Ruim 200 flessen lachgas

Aanleiding van het openen van de garagebox aan de Basicweg was een onderzoek dat eerder die nacht plaatsvond. De politie vond in de garagebox een enorme hoeveelheid lachgastanks, veel nog in de verpakking. De ruim 200 flessen lachgas zijn in beslag genomen. De straatwaarde van de flessen wordt geschat op ruim € 15.000. Ook een bromfiets die vermoedelijk gestolen is werd in beslag genomen.

Verbod op lachgas

Per 1 januari 2023 is het lachgasverbod ingegaan. Het is verboden om lachgas voor recreatief gebruik binnen Nederland te vervoeren, te verkopen of te hebben. Voorlopig blijft de politie nog handhaven op grond van APV-bepalingen en andere strafwetgeving. Wanneer de politie een grote hoeveelheid lachgas aantreft, wordt dit in beslag genomen in het kader van waarheidsvinding, waarbij eventuele vervolging later plaatsvindt. Hiervoor vindt afstemming plaats met het OM.

Meld verdachte signalen bij opslagruimtes

De afgelopen jaren worden bij controles van opslagruimtes regelmatig verboden gevaarlijke goederen aangetroffen, zoals explosieven, vuurwapens en/of grondstoffen voor (de productie van) drugs. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Houd uw buurt veilig en meld dit dan bij uw wijkagent. Bij spoed belt u naar 112. Geen spoed? Bel dan naar 0900-8844. Anoniem blijven kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of digitaal via: www.meldmisdaadanoniem.nl of onderstaand tipformulier.