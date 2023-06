Man en vrouw aangehouden voor verduistering

De recherche in Den Helder doet onderzoek na een aangifte te hebben opgenomen van verduistering in dienstbetrekking. Het slachtoffer zou door zijn boekhouder geruime tijd zijn opgelicht. De verdachten zouden in een tijdsbestek van circa 9 jaar een groot geldbedrag hebben verduisterd.

Aanhoudingen en doorzoekingen

Tijdens de aanhoudingen en doorzoekingen op woensdag 28 juni jl. zijn in de woning van de verdachten en een bedrijfspand, naast administratie en gegevensdragers, onder andere een auto en diverse luxe goederen in beslag genomen. De verdachten zitten momenteel vast voor verhoor. De recherche in Den Helder zet het onderzoek voort.

2022102640