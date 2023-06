Aanhouding voor zwaar vuurwerk bij woning

Bij de explosie rond 00.30 uur raakte een ruit van de woning beschadigd, er raakte niemand gewond. De politie gaat ervan uit dat zwaar vuurwerk dit veroorzaakt heeft. De recherche deed sindsdien onderzoek naar het incident. In dat onderzoek kwam de identiteit van de nu aangehouden verdachte naar voren, waarop een officier van justitie toestemming verleende de man buiten heterdaad aan te houden. Hij is na zijn aanhouding ingesloten voor verhoor.



Geen verband

In december 2022 en januari dit jaar vonden in dezelfde wijk twee explosies plaats. Op dit moment ziet de politie geen aanleiding om uit te gaan van een verband tussen het zware vuurwerk van vannacht en de eerdere twee explosies.