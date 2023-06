Politie houdt man aan op verdenking van bedreiging

Hij wordt ervan verdacht die avond op het Dr. Struyckenplein na een conflict een bekende van hem te hebben bedreigd met een mes. De man die bedreigd zou zijn is een 32-jarige man uit Breda. Door de komst van handhavers van de gemeente Breda is wellicht erger voorkomen.

Mes aangetroffen

De verdachte zou er na het incident eerst te voet vandoor zijn gedaan en vervolgens in een auto zijn gestapt. Hij kon kort na het incident in de Van Hogendorpstraat worden aangehouden. Hij zit nog vast. Op het Dr. Struykenplein is een mes aangetroffen. Dit is voor nader onderzoek in beslag genomen. Het politieonderzoek loopt nog.