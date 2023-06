Politie onderzoekt aanrijding

De motorrijder is een 20-jarige man uit Dinteloord. Hij had op zijn motor op de N268 (Noordlangeweg) in de richting van Dinteloord een auto ingehaald en wilde nog een auto inhalen. De bestuurder van deze auto, een 41-jarige man uit Roosendaal, zou dat vermoedelijk hebben geprobeerd te verhinderen.

Toen de automobilist plotseling hard remde, botste de motorrijder tegen de achterkant van de auto aan en kwam ten val. De man raakte hierbij gewond en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en opgenomen.

Gevaarlijk rijgedrag

De automobilist is aangehouden op verdenking van gevaarlijk rijgedrag (artikel 5 en artikel 6 van de Wegenverkeerswet) en heeft de nacht in de cel doorgebracht. Hij is donderdag verhoord. Politiemensen van Forensisch Onderzoek Verkeer hebben op de plaats van het ongeval een (sporen)onderzoek gehouden. De motor en de auto zijn ook voor onderzoek in beslag genomen. Rechercheurs van team Verkeer zetten het onderzoek naar de precieze toedracht en aanleiding van dit ongeval voort.