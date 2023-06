Politie onderzoekt brandstichting en zoekt getuigen

De politie heeft al eerder meldingen van vernielingen en ook brandstichting ontvangen vanaf het adres aan het Edisonplein. Het onderzoek naar die meldingen heeft nog niet geleid tot aanhoudingen. De politie neemt de zaak hoog op en onderzoekt de brandstichting. Zo bekijken rechercheurs onder andere of er camerabeelden zijn.

Getuigen gezocht

Ook komt de politie graag in contact met mensen die in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.20 uur of wellicht al eerder die nacht iets verdachts hebben gezien op of in de buurt van het Edisonplein. Ook mensen die over informatie beschikken over de mogelijke achtergrond van dit incident roepen wij op contact met ons op te nemen. Heeft u camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Neem in alle gevallen contact met ons op via 0900-8844 en vermeld dat het gaat om zaak 2023-163529.

Anoniem

Anoniem melden kan ook. U kunt in dat geval gebruik maken van de meldmogelijkheden van tiplijn Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.