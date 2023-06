Mannen slaan ruiten in na ruzie over drinken in bus

Een minderjarig meisje zou de bus in zijn gestapt met drinken in haar hand. Hierop ontstond er een conflict over huisregels met de chauffeur. Hij zou de bus hebben gesloten en hebben gewacht op de komst van de politie. Ondertussen belde het meisje haar familie, waarna er twee mannelijke familieleden bij de bus aankwamen. Zij zouden de buschauffeur gevraagd hebben om de deur open te maken.

Toen dat niet gebeurde, sloegen zij een aantal ruiten en de deur in. Één van de mannen raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is.