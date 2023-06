Aangeefsters gezocht

Er kwamen die zaterdag meerdere meldingen binnen van een man met verward gedrag die mensen lastigviel in het centrum van Tilburg. Ook had hij bij een broodjesberzorger een diefstal gepleegd. Uiteindelijk is de 25-jarige man zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats door boa’s van de gemeente aangehouden. De verdachte is naar het bureau gebracht en een onderzoek is gestart.

Aangeefster

Tijdens dat onderzoek bleek dat de verdachte in ieder geval vervelend en ongewenst contact had gehad met minimaal twee vrouwen. Van één van de vrouwen is al een aangifte opgenomen. Het rechercheteam is op zoek naar de andere aangeefster. Het is van belang dat ook deze vrouw aangifte doet om de zaak tegen de man zo sterk mogelijk te maken. Daarom het dringende verzoek aan deze vrouw om zich te melden. Mochten andere vrouwen in het centrum van Tilburg deze dag een soortgelijke ervaring hebben gehad met deze man dan ook aan hen het dringende verzoek om zich te melden. Dat kan via 0900-8844.