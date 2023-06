Verdachte van steekincident aangehouden

De twee mannen zitten vrijdag 2 juni 2023 om 16.20 uur op de binnenplaats van een woning aan de Jan Aartestraat. Op dat moment komt een bewoner van het pand met een mes aanrennen. Hij probeert één van de mannen te steken. De andere man houdt dat tegen en pakt het mes. Daardoor raakt hij gewond en rent hij weg om niet neergestoken te worden. De verdachte is helemaal door het lint en pakt een tafel die hij op het hoofd van de andere man kapotslaat. Daarna loopt de verdachte weg.

Aanhouding

Er is paniek in de woning waar meer mensen wonen. De politie en ambulance worden gebeld die snel ter plaatse zijn. Ambulancepersoneel ontferm zich over de slachtoffers. De verdachte kan snel in de omgeving aangehouden worden omdat hij zichzelf meldt bij een politieagent. Het mes wordt gevonden en in beslag genomen. Eén van de slachtoffers moet voor onderzoek naar het ziekenhuis. De woning en de binnenplaats worden plaats delict gemaakt zodat de tactische en technische recherche het onderzoek kunnen starten. De verdachte wordt in het cellencomplex ingesloten.