53 katten in beslag genomen in Eerbeek

Medewerkers van de dierenpolitie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) troffen in de woning 53 katten en 4 honden aan. De woning was zeer ernstig vervuild door katten-en hondenuitwerpselen. De katten zijn door de politie in beslag genomen en ondergebracht in een voor hen goede omgeving. Voor de verbetering van de verzorging en huisvesting van de honden start de LID in overleg met de rijksdienst RVO een bestuursrechtelijk traject.

De twee bewoners krijgen een proces-verbaal en worden binnenkort verhoord.