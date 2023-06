Aanhouding in cold case onderzoek

Het coldcaseteam analyseert onopgeloste zeer ernstige misdrijven op zoek naar nieuwe kansen. Zij maken daarbij gebruik van nieuwe technische en tactische mogelijkheden in de hoop alsnog tot antwoorden te komen. In deze verkrachting kwam door hernieuwd sporenonderzoek een 53 jarige man uit de gemeente Echt-Susteren in beeld. De man is vandaag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. Die heeft beslist dat hij 14 dagen langer moet blijven vastzitten.