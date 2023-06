Politie zoekt getuigen geweldsincident Enkhuizen

Toen het latere slachtoffer in de nacht van donderdag op vrijdag een nog onbekende verdachte aansprak op het pogen een fiets te stelen, werd hij door deze verdachte belaagd met een steekwapen. Hierdoor liep de man meerdere snijwonden op. Uit verdediging gaf het slachtoffer de man een vuistslag in het gezicht, waarna de verdachte de straat uitrende in onbekende richting. Het slachtoffer heeft vervolgens de hulpdiensten ingeschakeld. De man is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen en hem is geadviseerd om langs de huisartsenpost te gaan. Hij heeft aangifte gedaan en hem is slachtofferhulp aangeboden.

De verdachte is na een zoekslag niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar de verdachte in deze zaak. Het signalement van de verdachte is als volgt:

Man

Ongeveer 30 jaar oud

Lengte ongeveer 1.75 meter

Licht getinte huidskleur

Gekleed in een zwarte joggingbroek en een donkergrijze hoodie.

Hij zou door de vuistslag aangezichtsletsel kunnen hebben.

De politie doet onderzoek naar het incident en roept getuigen op zich te melden. Bent u getuige geweest van het geweldsincident aan de Kloet in Enkhuizen, of weet u wie hiervoor verantwoordelijk is geweest? Meld u dan via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van deurbelcamera’s en dashcams, uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.

2023138434