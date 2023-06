Visstroper aangehouden

De politie kreeg enige tijd terug meldingen van een beroepsvisser dat zijn fuiken waren leeggehaald door een derde. Na onder meer door te posten met camera's op de fuiken kwam een verdachte in beeld. Hij is op heterdaad aangehouden, het betreft een 35-jarige verdachte uit Enkhuizen. Hij had op dat moment ook levende aal onder zich. De levende vis is in open water vrij gelaten.

Tijdens huiszoeking bij de verdachte is in de woning een grote hoeveelheid aalfuiken en levende en ingevroren aal aangetroffen. Zowel de fuiken als de aal zijn in beslag genomen. Wanneer deze dieren worden gedood hoort dit door middel van een elektrocutieapparaat gedaan te worden.

Tijdens het onderzoek is gebleken blijkt dat deze paling is verstorven door het toedienen van zout. Een handeling die al jaren niet meer mag worden toegepast.

De verdachte wordt verdacht van het plegen van verschillende misdrijven met betrekking tot de Wet natuurbescherming en de Visserijwet., alsmede vermogensdelicten.

Het onderzoek naar de herkomst van de aal is nog in gang. Als het onderzoek is afgesloten zal proces-verbaal opgemaakt worden welke wordt ingezonden naar het Openbaar Ministerie.

2023116975