Grote hoeveelheid drugs aangetroffen bij aanhouding verdachte

foto: archief

Agenten gingen rond 10.30 uur de woning in om de man aan te houden voor zijn openstaande gevangenisstraf. In het huis troffen zij verschillende soorten harddrugs (onder meer cocaïne, XTC en heroïne), een vuurwapen en een grote hoeveelheid contant geld aan. Ook vonden zij spullen die zijn bedoeld voor de productie van verdovende middelen. Dit alles is door de politie in beslag genomen voor nader onderzoek. De burgemeester van de gemeente Zuidplas heeft besloten de woning met spoed te sluiten.