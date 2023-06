Man en vrouw uit Hoeksche Waard aangehouden in onderzoek naar verdovende middelen

Eind 2022 kwam bij de politie een anonieme melding binnen, waarin werd aangegeven dat de mannelijke verdachte in verdovende middelen zou handelen. De recherche is hierop een uitgebreid onderzoek gestart, waarin bewijsmateriaal verzameld kon worden. Op 28 juni werd de 24-jarige man aangehouden. Er volgde een doorzoeking in zijn huis. Tijdens deze doorzoeking werden enkele tienduizenden euro’s, verschillende soorten harddrugs, versnijdingsmiddelen, een alarmpistool, een taser en een pepperspray aangetroffen. Hierop is ook de medebewoner van de man, een 23-jarige vrouw, aangehouden. Alle middelen en wapens zijn in beslag genomen.



De vrouw is vandaag heengezonden, maar blijft verdachte in de zaak. De man is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat de verdachte voor nog tenminste 14 dagen in bewaring gaat.



Melden helpt

Meldingen en tips van inwoners zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem.