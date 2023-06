Achtervolging vanuit Tilburg eindigt in Breda

Een agent zag vannacht op de Bundersestraat in Tilburg nabij een bouwmarkt een auto over het fietspad zonder verlichting wegrijden. De politieman besloot vanwege die verdachte situatie een controle in te stellen. Hij gaf de bestuurder op de Rugdijk middels de politie transparant een stopteken. Dit teken werd echter genegeerd. De diender zette de optische en geluidsignalen aan en gaf zijn positie door aan de Meldkamer. De automobilist reed met hoge snelheid, op sommige wegen spookrijdend , richting Breda. Hierbij negeerde hij ook nog een rood sein op de spoorwegovergang aan de Zwartvenseweg. Uiteindelijk reed de bestuurder op de kruising van de Teteringsedijk en de Doornboslaan in Breda op een zogenaamde varkensrug waarna hij tot stilstand kwam en werd aangehouden. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag, het rijden terwijl het rijbewijs ingevorderd is en het weigeren van de bloedproef. Ook zou hij tijdens de rit een hek vernield hebben.