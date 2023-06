Politie houdt agressieve winkeldief aan

Winkelpersoneel van een drogisterij aan de Lange Geere in Middelburg had gezien dat de man spullen stal. Hij liep na de diefstal de winkel uit. Winkelpersoneel ging de man achterna en sprak hem op straat aan. De man zou het winkelpersoneel vervolgens met een mes hebben bedreigd.

Buiten heterdaad aangehouden

Politiemensen stelden maandag direct een onderzoek in. Daarbij bekeken ze onder andere camerabeelden. Op de beelden herkenden ze de verdachte, een bekende van de politie. Toen ze de verdachte donderdagmiddag in Vlissingen zagen lopen, hielden ze ‘m aan. Dat ging niet zonder slag of stoot, de verdachte verzette zich eerst tegen de aanhouding. Hij is naar Torentijd gebracht en zit vast.