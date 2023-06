Twee mannen verdacht van heling

Ulvenhout - Een alerte getuige heeft de politie donderdagavond op het spoor gezet van twee mannen die zich op de Pastoor Vermuntstraat verdacht ophielden bij een auto die gestolen blijkt te zijn in België. Bovendien was het tweetal, daar gekomen met een auto ambulance waarop twee auto’s stonden die mogelijk ook in België gestolen zijn. De mannen, een 39-jarige man uit Litouwen en een 35-jarige man uit Oekraïne zijn als verdachten van heling aangehouden.