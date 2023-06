Verdachte (50) van steekincident Beresteinlaan aangehouden

Zaterdagmiddag 3 juni rond 14:30 uur kreeg de politie een melding van een steekincident op de Beresteinlaan. Agenten troffen het slachtoffer, een 26-jarige man uit Den Haag, gewond aan. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Later op de dag hield de politie de verdachte aan. Hij zit op dit moment vast en zal gehoord worden.

Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de zaak en alle informatie over deze zaak is welkom. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u andere informatie wat dit onderzoek kan helpen, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.