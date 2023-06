Verdachte van drie beschietingen aangehouden

Het begon op 17 mei 2020 met de beschieting op een woning aan de James Ensorstraat in Waalwijk. De buurt werd rond 01.50 uur opgeschrikt door harde knallen. De bewoners van de woning zagen op dat moment niets bijzonders, maar dat veranderde de volgende morgen bij daglicht. Op dat moment werd duidelijk dat er meerdere inslagen in de gevel van de woning te zien waren. Ook troffen buurtbewoners een aantal hulzen aan die op de grond lagen. In de nabijheid van de woning werd een automatisch vuurwapen aangetroffen.

Tilburg

Op 4 juni 2020 werd er in de van Mierisstraat in Tilburg omstreeks 15.17 uur op een auto geschoten. De inzittenden, een man en zijn 9-jarige dochter, raakten daarbij niet gewond. In de bestuurdersportier van de auto werd later een gat van ongeveer 1 cm groot aangetroffen.

Op 7 juni van datzelfde jaar rond 02.47 uur werden er schoten gehoord aan de Korvelseweg in Tilburg. De bewoners werden opgeschrikt door harde knallen en glasgerinkel. In het pand aan de Korvelseweg werden inderdaad kogelinslagen aangetroffen. Ook raakten er geparkeerde auto’s beschadigd, vermoedelijk door kogels. In het onderzoek naar de schietpartij trof de politie korte tijd later in de nabijheid van de Korvelseweg een automatisch vuurwapen op de openbare weg aan.

Sky-hack

Vanuit het onderzoek dat geleid heeft tot de ontsluiting van berichten op de criminele chat-app Sky in 2021 kwam er informatie over deze drie beschietingen. Dat leidde vorig jaar tot 2 aanhoudingen van vermoedelijke opdrachtgevers. Die informatie bracht het opnieuw opgestarte rechercheteam dit voorjaar op het spoor van deze 28-jarige Zaandammer en mogelijk meerdere verdachten. Het onderzoek wordt voorgezet.