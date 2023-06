Twee jongens aangehouden na achtervolging in Lemmer

Foto ter illustratie.

Op zondagavond 4 juni wordt rond 21.00 uur aan de Korfmakerstraat in Leeuwarden een auto gestolen. Enige tijd later komt er een ANPR-hit vanuit de omgeving van Oosterzee, waarna agenten de auto even later aantreffen op de Brekkenweg in Lemmer. De bestuurder negeert het stopteken, waarna er een korte achtervolging ontstaat. Deze eindigt op de kruising van de Melkweg en de Straatweg in Lemmer, waar het voertuig zichzelf klemrijdt en tot stilstand komt.

Achtervolging te voet

Twee personen vluchten uit de auto, één van hen kan na een korte achtervolging te voet worden aangehouden. De ander verschuilt zich in de omgeving. Het gebied wordt door meerdere politie-eenheden afgezet. Uiteindelijk wordt de tweede verdachte opgespoord door een diensthond, die hem bij het aantreffen bijt. De verdachte is hierbij lichtgewond geraakt en op locatie door ambulancepersoneel nagekeken.

Onderzoek

Beide verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. Het gaat om twee minderjarige jongens uit Leeuwarden en Den Haag. Uit onderzoek moet blijken wat de betrokkenheid is van de twee bij de diefstal van de auto.

ANPR

Met ANPR (Automatic Number Plate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. Een speciale camera met ANPR-techniek leest kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een lijst gezochte kentekens: kentekenplaten van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie, bijvoorbeeld voor een lopend politieonderzoek.