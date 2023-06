Geen sprake van ontvoering

Om 16.55 uur kreeg de politie een melding van een getuige die had gezien dat vanaf het parkeerterrein van het betreffende hotel mogelijk een jonge vrouw van haar vrijheid werd beroofd en onder dwang in een auto werd geduwd. Hierbij waren vermoedelijk twee mannen betrokken. Uitgaande van een mogelijk scenario van ontvoering heeft de politie een oproep gedaan in de media en is uitvoerig rechercheonderzoek verricht.

Geen strafbaar feit

De recherche heeft vandaag contact gehad met de vrouw. Zij verkeert in goede gezondheid en bevestigt dat zij op dag en tijdstip is opgehaald. Hierbij was geen sprake van een strafbaar feit. De politie heeft het onderzoek beëindigd en bedankt een ieder die naar de vrouw heeft uitgekeken en mogelijke tips aan ons heeft verstrekt.