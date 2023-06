Politie zoekt getuigen na diefstal bij supermarkt

Omstreeks 19.30 uur kreeg de politie een melding van een overval op een supermarkt. Toegesnelde agenten troffen op de locatie een geschrokken supermarktmedewerker aan. Kort daarvoor stond een onbekende man in de rij bij de kassa om producten af te rekenen. Tijdens het afrekenen deed de verdachte een greep uit de kassa. Hierbij bedreigde hij de medewerkster. Nadat het hem lukte om een nog onbekend geldbedrag buit te maken ging hij er rennend vandoor.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend.

Signalement verdachte:

- licht getinte huidskleur;

- tenger postuur;

- 1.70 á 1.75 meter lang

- circa 20 jaar oud

- hij droeg een donkergrijze hoodie;

- hij droeg een zwarte zonnebril;

Getuigenoproep

De recherche in Hoorn onderzoekt deze diefstal en komt graag in contact met getuigen. Heeft u maandagavond omstreeks 19.30 uur iets gezien of gehoord wat dit onderzoek verder kan helpen? Of heeft u de verdachte in de wijk zien lopen en weet u wat zijn looprichting is geweest? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem tippen? Dat kan via 0800-7000. De politie ontvangt ook graag camerabeelden van de omgeving van de Dorpsstraat in Zwaag.

2023117428