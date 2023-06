Diefstal motoren Alphen vanavond in Team West

Diefstal motoren Stationsplein Alphen aan den Rijn

In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 oktober vorig jaar stelen drie onbekende mannen twee motoren uit een afgesloten parkeergarage aan het Stationsplein. Op camerabeelden is te zien dat de drie hun gezichten goed bedekt hebben. Mogelijk is er ook een witte bestelbus bij betrokken. De drie hebben een zwarte Kawasaki Ninja 650 ABS en een zwarte Suzuki GSX-R600 meegenomen.

Winkelinbraak Koningin Julianaplein Voorburg

Op zondag 19 maart probeert iemand in te breken bij een winkel aan het Koningin Julianaplein. Op de camerabeelden zien we de inbreker met een breekijzer en twee tassen naar de voordeur lopen. Het lukt niet om het raam van de voordeur in te slaan, er ontstaat wel een klein gat. De verdachte probeert het vervolgens met vuurwerk, maar dit lukt ook niet. De man loopt weg richting de Van Tuyll van Serooskerkenstraat.

Straatroof Jan ten Brinkstraat Den Haag

Op dinsdagochtend 11 april wordt een mevrouw op de Jan ten Brinkstraat door een man en een vrouw van haar tas beroofd. Rond 11.00 uur pint het slachtoffer bij een geldautomaat aan het Hobbemaplein. De straatrovers hebben dan al interesse in het slachtoffer. Op de beelden is te zien dat de twee het slachtoffer op het Lorentzplein volgen. Op de Jan ten Brinkstraat werken ze haar tegen de grond en trekken het hengsel van haar tas hard over haar hoofd heen. Omstanders helpen het slachtoffer daarna. De straatrovers rennen weg met een groot geldbedrag dat in de tas zat, in de richting van de Genestetlaan.

